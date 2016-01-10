تعليم الوادي الجديد ينظم مسابقة «نجوم المكتبة» خلال عطلة نصف العام الدراسي‎

يستعد توجيه المكتبات بالتربية والتعليم لإجراء مسابقة «نجوم المكتبة» لتلاميذ وطلاب المراحل التعليمية المختلفة، خلال إجازة نصف العام.

وصرحت هويدا أحمد حسين، موجه عام المكتبات بالتربية والتعليم بالوادي الجديد، وقالت إنه سيتم تصعيد الفائزين للمشاركة في التصفية النهائية على مستوى الجمهورية، خلال شهر فبراير المقبل، وأضافت أن عناصر المسابقة تتضمن اختبار المتقدمين في عدد من الكتب حسب كل مرحلة تعليمية، بالإضافة إلى أسئلة في المعلومات العامة والأحداث الجارية للمرحلتين الاعدادية والثانوية.

وتهدف المسابقة إلى معرفة مدى قدرة الطالب في التعامل داخل المكتبة المدرسية، وكيفية استعارة الكتب التي تتناسب مع مرحلته العمرية .