يونهاب الكورية الجنوبية: نشر حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية

قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” إن حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية سيتم نشرها الشهر القادم بعد أن تم اليوم نشر قاذفة بي-52 الاستراتيجية الأمريكية الرئيسة في شبه الجزيرة الكورية .

وبحسب الوكالة ذاتها فإن القوات الكورية والأمريكية كانتا تخططان لبدء تدريبات بحرية مشتركة في شهر مارس القادم، غير أنهما تنظران في تقريب موعد التدريبات بسبب قيام كوريا الشمالية بتجربتها النووية الرابعة يوم الأربعاء الماضي، وذلك لارسال رسالة تحذيرية واضحة لنظام كيم جونج أون في الشمال.

ومن بين حاملات الطائرات الامريكية العاملة بالطاقة النووية التي تم نشرها في أقرب موقع لشبه الجزيرة الكورية ، حاملة طائرات رونالد ريغان المتمركزة في قاعدة يوكوسكا البحرية في اليابان.

يشار الى أن حاملة الطائرات رونالد ريغان المسماة بـ ” القاعدة البحرية العائمة “، تزن 102 الف طن، وعلى متنها 80 طائرة حربية ويبلغ قوام طاقمها 5,400 شخص، طولها 333 مترا وسرعتها القصوى 56 كيلومتر في الساعة.