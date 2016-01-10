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«الإحصاء»:ارتفاع معدل التضخم السنوي 11.9% خلال ديسمبر

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«الإحصاء»:ارتفاع معدل التضخم السنوي 11.9% خلال ديسمبر «الإحصاء»:ارتفاع معدل التضخم السنوي 11.9% خلال ديسمبر

أرشيفية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع محدود لمعدل التضخم الشهرى خلال ديسمبر الماضي، بنحو 0.1 % مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه؛ ليسجل 175.4 نقطة، مقابل 175.5 نقطة .

وأوضح الجهاز في بيانه، أن معدل التضخم السنوى خلال الشهر الماضي، ارتفع ليبلغ 11.9 %، مقارنة بشهر ديسمبر 2014، حسب وكانة انباء الشرق الاوسط.

وأرجع الإحصاء، انحفاض معدل التضخم خلال الشهر الماضي، الى تراجع الخضروات بنحو 1 % والفاكهة 1.7 % والبيض 0.5 % و اللحوم والدواجن بنحو 2.2 % والأسماك المجمدة والطازجة 0.1 %، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الأثاث بنحو 1.7 % والرحلات السياحية المنظمة 1.2 % .

وأوضح الإحصاء، أن أسعار الطعام والشراب انخفضت بنحو 0.4 % خلال الشهر الماضى، مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه بسبب انخفاض أسعار الخضروات بنحو 1 % لانخفاض أسعار الطماطم 12.2 % والبازلاء 13.5 %، وذلك رغم ارتفاع أسعار الخيار 17.3 % والكوسة 15.7 %

وأشار إلى انخفاض أسعار اللحوم الطازجة 2.2 % والأسماك 0.1%، بينما ارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 1.7 %، كما زادت أسعار الترفية بنحو 0.7 % و السلع والخدمات بنحو 0.9 %

وعلى أساس سنوي، أظهر المركزى للإحصاء ارتفاع أسعار الطعام والشراب بنحو 15.2 % خلال شهر ديسمبر الماضى، مقارنة بالشهر المناظر من عام 2014 لارتفاع أسعار الخضروات 48.8 % واللحوم والدواجن 8.3 % والالبان والجبن والبيض 10.7 %، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفاكهة 16.1 % .

وبين الإحصاء زيادة أسعار المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 11.8 % والملابس والأحذية 9.9 % والسكن والمياه والغاز والوقود بنحو 7 %، كما زادت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنحو 7 % والرعاية الصحية بنحو 11.4 % والتعليم بنحو 11.5 %والمطاعم والفنادق بنحو 14.8% .

 

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