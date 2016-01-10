تجديد حبس ساقطة بشرم الشيخ 15 يوما

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس ساقطة تمارس الرذيلة بشرم الشيخ 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تتهم "أمل .أ.م" 30 سنة بممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة المحرمة بدون تميز مقابل 5 آلاف جنيه فى الليلة، وتتخذ من شقة بالهضبة مسرحا لمزاولة نشاطها.

وبعرض المعلومات على اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء والعميد أحمد فاروق مدير المباحث الجنائية أمرا بسرعة ضبط المتهمة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن العقيد أحمد نبيل رئيس مباحث الآداب والرائد خالد شلبى معاون مباحث الآداب من ضبطها، وبفحص هاتفها المحمول وجد به العديد من الصور الفاضحة واتفاقات مع راغبى المتعة.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بممارستها الرذيلة مقابل أجر حسب الاتفاق، والصور الفاضحة الموجودة على الموبايل تخصها، كما حرزت القوة من الشقة مبلغا ماليا وهاتف محمول، وحررت المحضر رقم 71جنج شرم الشيخ لسنة 2016.