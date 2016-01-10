القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحشيش بالأقصر

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، اليوم لأحد، القبض على تاجر مخدرات بحوزته 200 جرام من مخدر الحشيش للاتجار بها، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، ويأتى ذلك فى إطار الخطة الأمنية الموضوعه لمقاومة الجريمة سواء كانت بالمنع أو بالبحث وضبط الخارجين عن القانون وتحقيق أقصى أنواع الأمن وإشعار المواطن به.

البداية كانت بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الأقصر من ضبط "أحمد.ع.ح" 62 سنة، وبحوزته قطعة من الحشيش المخدر تزن حوالى 200 جرام، ومبلغ مالى قدره 150 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والهاتف المحمول وسيلة الاتصال بعملائه، وبالعرض على اللواء عصام الحملى مدير الأمن، وجه بعمل المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.