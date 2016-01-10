زوجة فى دعوى خلع بمحكمة الأسرة: "طلقونى منه علشان مفترى وما بيرحمش"

أقامت "رانيا.ع" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بسمنود فى محافظة الغربية برئاسة المستشار أحمد غازى ضد زوجها "إبراهيم.م" طالبت فيها بتطليقها منه لسوء معاملته لها وسوء المعاشرة وتعديه عليها بالضرب والسب وطردها هى وطفلتها "أروى" من منزل الزوجية.

وقالت الزوجة فى دعواها تزوجت منه فى عام 2006 ودخل بى وعاشرنى معاشرة الأزواج ومنذ اللحظات الأولى لزواجنا بدأت أعانى الأمرّين من سوء معاملته وتحول من الشاب الذى وعدنى بالاستقرار إلى وحش مفترى لم أعرفه قبل الزواج ولم تشفع له أنوثتى، وأخل بكل التزاماته الشرعية والدينية وظل يضربنى ويشتمنى أمام الناس، ورغم ذلك تحملت حفاظا على بيتى وبعد فترة بدأت ثمار زواجنا تنمو فى أحشائى وحملت بطفلتنا "أروى" واعتقدت أنها هتغير معاملته معايا للأحسن، ولكن لم تتغير معاملته لى قائلة "طلقونى منه علشان مفترى وما بيرحمش".

وتابعت الزوجة وهى تبكى أمام المحكمة: "طلقونى منه لأنه مفترى وظالم ومابيرحمش وطردنى أنا وبنتى من الشقة بعد ما ضربنى وشتمنى بأفظع الشتائم وامتنع عن السؤال عن طفلته والإنفاق عليها وانتظرته كثيرا على أمل أن يعطف على طفلته ويردنى إلى المنزل إلا أنه تناسى العشرة وطلبت منه أكتر من مرة يطلقنى علشان أفوق لبنتى وأعرف أربيها ورفض ولجأت للقضاء علشان أخلعه وارتاح منه".

وتنظر هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد غازى رئيس المحكمة، وعضوية أسامة خير الدين وشريف نزيه، وأمانة سر عزة الجوجرى، القضية للفصل فيها وإصدار الحكم.