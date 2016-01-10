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اتعلمى من الحيوانات وذكريات الطفولة 3 حركات تخلصك من مشكلة دهون الأرداف

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اتعلمى من الحيوانات وذكريات الطفولة 3 حركات تخلصك من مشكلة دهون الأرداف اتعلمى من الحيوانات وذكريات الطفولة 3 حركات تخلصك من مشكلة دهون الأرداف
الأرداف من أكثر المناطق التى تعانى النساء منها لتراكم فيها، وتقوم العديد منهن بالأنظمة الغذائية المختلفة للتخلص من دهون هذه المنطقة، ولكن كل أنظمة الرجيم لا تعالج دهون الأرداف بدون تمارين رياضية صحية.

ويقدم الموقع الأمريكى "goodhouse" 3 حركات تساعد الفتيات على التخلص من دهون الأرداف مع الالتزام بالنظام الغذائى المناسب لها، وهذه الحركات هى:

اليوم السابع -1 -2016

خطوات الضفدع


>وهى تقليد لطريقة خطوات الضفدع، وتشبه القفز ولكن مع الجلوس وأخذ وضع القرفصاء مع الحفاظ على استقامة الظهر، وعند القيام بهذا التمرين تشعر بشد فى الأرداف والفخذين، وللمبتدئين فى التمرين يمكنهم تقليل العدد وكل يوم يزداد مرتين حتى يعتاد عليه ويقوم بعمل 12 مرة.

اليوم السابع -1 -2016

السير على أطراف قدمك ويدك


>وهى عودة لحالة الطفولة ولكن مع التركيز فى السير على أطراف القدم واليدين دون أن تصل الركبتين إلى الأرض.

اليوم السابع -1 -2016

طريقة سير الكابوريا


>وتعتمد على السير بالعكس، بحيث تكون قدماك ويداك على الأرض فى اتجاه الظهر والسير فى كل الاتجاهات.

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مصر 365

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