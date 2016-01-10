الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته امام المقاولون

يواجه فريق الأهلى، المقاولون العرب فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب برج العرب بالاسكندرية، وهو الملعب الذى طالب الجهاز الفنى للأهلى باللعب عليه بدلا من ملعب بتروسبورت.

ويسود التفاؤل في الأهلى اليوم أمام المقاولون العرب، بعد الفوز الكبير والعرض الممتع الذى قدمه أمام فريق إتحاد الشرطة.

ويملك المقاولون العرب 8 نقاط وحقق انتصارا وحيدا ويعانى الفريق هذا الموسم بعد أن استبدل حسن شحاته بطارق العشرى منتصف نوفمبر الماضى.

ويعلن الاهلى عقب انتهاء المباراة عن مجموعة اللاعبين المستغنى عنهم وتلقوا عروضا فى اندية مصرية وعربية وأبرز هؤلاء اللاعبين «جون انطوي، أحمد عبد الظاهر،عمرو جمال، محمد حمدى ذكى و شريف حازم».

وتأكد غياب الثلاثي «عماد متعب،سعد سمير وأحمد عبد الظاهر» عن الاهلي والمقاولون العرب حيث سمح الجهاز الفني لمتعب وسعد بمغادرة معسكر الفريق ببرج العرب للحاق بالامتحانات التي يرتبطان بها اليوم الأحد.

وقال خالد محمود طبيب الفريق إن أحمد عبد الظاهر يخضع حالياً للعلاج للتخلص من آلام الظهر التي حرمته من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خاصة وأنه اشتكى من هذه الإصابة قبل السفر لمعسكر الفريق الحالي بالإسكندرية .

ومن المتوقع أن يخوض الاهلي المبارة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمي: شريف إكرامي

وخط الدفاع مكون من:«محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد حجازي، حسين السيد»

خط الوسط:«حسام عاشور، عبدالله السعيد، مؤمن زكريا، صالح جمعة، رمضان صبحي».

وفي الهجوم: ماليك إيفونا.