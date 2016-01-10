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إخلاء العقار المتصدع في انفجار ثلاجة لحفظ الفاكهة بالبحيرة

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إخلاء العقار المتصدع في انفجار ثلاجة لحفظ الفاكهة بالبحيرة إخلاء العقار المتصدع في انفجار ثلاجة لحفظ الفاكهة بالبحيرة

أرشيفية

قال وهدان السيد، المتحدث الإعلامي لمحافظة البحيرة، إن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، وجه بسرعة إخلاء العقار المتصدع، الذى انهار جزء منه، جراء انفجار ثلاجة لحفظ الفاكهة “الموز” بمدينة المحمودية.

وأضاف وهدان، أن محافظ البحيرة كلف قيادات الصحة بمتابعة الحالات المصابة فور وقوع الحادث، كما كلف الوحدة المحلية لمدينة المحمودية بالمعاينة والمتابعة لحظة بلحظة، وإخطار غرفة العمليات بالمحافظة بالمستجدات ونتائج التحقيقات.

كانت مدينة المحمودية قد شهدت فجر اليوم الاحد، انفجار ثلاجة حفظ فواكه نتيجة لتسريب غاز «الفريون»منها؛ ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، بينهم اثنان في حالة خطرة.

وتم نقلهم لمستشفى المحمودية العام لتلقى العلاج اللازم، كما أسفر الانفجار عن حدوث تصدعات وتشققات، وانهيار جزء من المنزل.

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