ضبط 14 كيلو بانجو بحوزة عاطلين بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط 14 كيلو «بانجو» بحوزة عاطلين بمركزي الوقف وقوص، حيث تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا إخطارًا بضبط كمية من المواد المخدرة.

فقامت قوة أمنية بضبط كلًا من المدعو «عبده . ا . م»، 34 سنة، ومقيم بمركز الوقف، وبحوزته عدد 23 لفافة ورقيه من نبات «البانجو» المخدر زنت 10كيلو جرام، ومبلغ مالي قدره 500جنيه، وهاتف محمول، والمدعو «سعيد . س . م»، 27 سنة، ومقيم بدائرة مركز قوص، وبحوزته عدد بندقية آلية، وعدد 10 طلقات من ذات العيار، وعدد 16 قطعه متوسطة الحجم من مخدر الحشيش زنت 150 جرام، وعدد 95 لفافة من نبات البانجو زنت 4 كيلو جرام، وعدد 10 أقراص من عقار «التامول» المخدر، فتحررت المحاضر اللازمة لتتولى النيابة التحقيق.