نقيب الممثلين يؤكد ترحيب “ياسمين عبد العزيز” و”هشام سليم” بحل خلافاتهما

كشف أشرف زكي نقيب الفنانين ان هناك تجاوبا ملحوظا،من الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان هشام سليم، لحل الخلاف القائم بينهما ،موضحا أنه يواصل اتصالاته مع الجانبين، لإنهاء الخلاف بينهما في أقرب فرصة ممكنة.

وكان “زكي” قد ذهب إلي الفنانة ياسمين عبد العزيز و زوجها رجل الاعمال محمد حلاوة للوصول لحل ، وبالفعل تقبلوا الحل السلمي ،و أكدت “ياسمين “أنها من المستحيل أن تقبل بحبس بنت في سن صغير و أن كل ما تريده هو إعتذار عن ماحدث في حقها ، وأن ما حدث كان من الممكن أن ينتهي بهدوء لو كان هشام سليم إحتوي الموقف و أعتذر عن ما فعله البنات .

كما قام نقيب الممثلين بعقد جلسة مع هشام سليم، وأقنعه بالإعتذار و إنهاء تلك المشكلة .

وكانت قد وقعت مشادة عنيفة وصلت لحد التشابك بالأيدي بين ياسمين عبدالعزيز وابنتي الفنان هشام سليم، البالغ عمراهما 16 عاما و15 عاما في منطقة الساحل الشمالي غرب مصر، خلال قضاء الطرفين إجازة المصيف هناك أغسطس الماضي،وذلك قبل صدور حكما غيابيا ،بحبس نجلة “سليم” 3 أشهر.