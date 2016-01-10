نواب البرلمان يبدأون حلف اليمين الدستورية

بدأ منذ قليل نواب مجلس النواب فى حلف اليمين الدستورية، وذلك خلال الجلسة الإجرائية الأولى التى يترأسها المستشار بهاء أبو شقة بصفته أكبر الأعضاء سنا.

وأدى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الجلسة الإجرائية فى مجلس النواب، اليمن الدستورية، كما أدت نهى خالد الحميلى، وحسن عمر محمد وكيلا الجلسة الإجرائية اليمين كأعضاء لمجلس النواب.

من جهة أخرى، حاول أحد النواب الحديث عن اللائحة فرفض بهاء أبو شقة، قائلا له إن العضو لا يكتسب عضويته ويمارس مهامه إلا بعد أداء اليمين، كما طالب أبو شقة النواب بعدم التصفيق بعد تصفيقهم عقب أداء كل نائب اليمين.

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