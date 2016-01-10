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تأجيل إيصال المساعدات لبلدة مضايا السورية المحاصرة

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تأجيل إيصال المساعدات لبلدة مضايا السورية المحاصرة تأجيل إيصال المساعدات لبلدة مضايا السورية المحاصرة

برنامج الغذاء العالمي

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ،اليوم الأحد، تأجيل وصول المساعدات الطبية والأغذية لبلدة مضايا السورية المحاصرة إلى يوم غد الإثنين.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن التفاوض حول تأمين طريق لوصول مساعدات إلى مناطق محاصرة يتطلب موافقة من أعلى المستويات السياسية من جانبي الصراع، بالإضافة إلى المقاتلين على الأرض.

كان برنامج الغذاء العالمي يأمل فى وصول الدفعة الأولى من هذه المساعدات لتغطية حاجات نحو 40 ألف شخص محاصرين في بلدة مضايا التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة.

يذكر أن مضايا تلقت مساعدات إنسانية في أكتوبر الماضي، ولكنها تعرضت لحصار منذ ذلك الوقت، أدى لمنع وصول المساعدات إليها، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.

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