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كوريا الشمالية: القنبلة النووية دفاع عن النفس من أمريكا

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كوريا الشمالية: القنبلة النووية دفاع عن النفس من أمريكا كوريا الشمالية: القنبلة النووية دفاع عن النفس من أمريكا

كيم جونج أون

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الأحد عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قوله إن بلاده أجرت تجربة على قنبلة هيدروجينية كخطوة للدفاع عن النفس في مواجهة تهديد أمريكي بحرب نووية وأن قيامها بذلك حق سيادي لا يمكن لأحد انتقاده.

وأثارت رابع تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية يوم الأربعاء غضب كل من الولايات المتحدة والصين التي لم تُعط إخطار مسبق على الرغم من تشكك الأمريكية وخبراء أسلحة في إدعاء كوريا الشمالية بأن القنبلة التي فجرتها كانت هيدروجينية.

وبحسب رويترز نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله إن”تجربة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لقنبلة هيدروجينية ..خطوة للدفاع عن النفس من أجل الدفاع بشكل موثوق فيه عن السلام في شبه الجزيرة الكورية والأمن الاقليمي من خطر وقوع حرب نووية يتسبب فيها الامبرياليون بقيادة الولايات المتحدة.

“إنه حق مشروع لدولة ذات سيادة وعمل عادل لا يمكن لأحد انتقاده.”

 

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أونا

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