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رحيل حمادة إمام - محمد صبري لـ في الجول: ساعدني أكثر من ابنه

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رحيل حمادة إمام - محمد صبري لـ في الجول: ساعدني أكثر من ابنه رحيل حمادة إمام - محمد صبري لـ في الجول: ساعدني أكثر من ابنه

يوم حزين في تاريخ كرة القدم المصرية رحل فيه أسطورة نادي الزمالك وأحد أفضل المعلقين في تاريخ الوطن العربي حمادة إمام.

FilGoal.com يسأل من عاصروا الثعلب الكبير عن ذكرياتهم معه.

يقول محمد صبري لاعب الزمالك السابق:"رحمة الله عليه كان يساعدني أكثر من حازم نجله".

وأضاف "توقع أنني سأصبح لاعبا كبيرا ومهما في الزمالك".

وأردف "كان دائما يدعو جيلنا الذي ضم حازم ومعتمد جمال إلى منزله حتى يوجه لنا النصائح اللازمة من أجل النجاح. كان طيب الخلق وشديد الاحترام، تعلمنا منه الكثير".

وأتم "كان يتوسط لي وليس حازم، لم يساعد ابنه بقدر ما وقف بجانبي".

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فيديو اليوم السابع