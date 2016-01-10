تقرير في الجول - هل تريد الفوز على الأهلي؟ استدع هذا الرجل

لو أن هناك مدرب هو الأكثر دراية وعلما بكيفية الفوز على الأهلي فبالتأكيد سيكون طارق العشري.

لو بحثنا في السجلات ودققنا في الخسائر القليلة التي تعرض لها الأهلي على مدار العقد الأخير فسنجد أن هذا الرجل حقق ما عجز عنه الجميع.

فهو الوحيد الذي أذاق المارد الأحمر طعم المرارة مع ثلاثة أندية مختلفة.

نعم لم يحقق أي مدرب آخر هذا الإنجاز في السنوات الأخيرة، وربما يكون هو الوحيد أو أحد القلائل في التاريخ الذين صنعوه.

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أربعة مدربين في السنوات الأخيرة استطاعوا قهر الأهلي مع فريقين مختلفين هم طه بصري وحسام حسن وهيرون ريكاردو وراينر تسوبيل.

أما الراحل الخلوق فهزم الأهلي مع إنبي والاتحاد، وفاز العميد على الفريق الأحمر مع زعيم الثغر والمصري، وتغلب البرازيلي بألوان الهلال السوداني والإسماعيلي، ونجم بايرن ميونيخ السابق فاز مع سيد البلد والجونة.

أما العشري فحقق الانتصار مع حرس الحدود وأهلي بني غازي الليبي وإنبي.

فاز مع الفريق العسكري في دور الـ16 لكأس مصر عام 2009، وكأس السوبر في السنة ذاتها، وعام 2010 حافظ على لقب الكأس بالتغلب على الأهلي بركلات الترجيح في النهائي.

وكان العشري هو مجرد الأهلي من لقب دوري أبطال إفريقيا حين أطاح به من دور الـ16 للبطولة عام 2014، فاز عليه ذهابا وإيابا مع أهلي بني غازي.

وفي الموسم الماضي من مسابقة الدوري المصري الممتاز التي فقدها الأحمر لصالح منافسه اللدود الزمالك، كان العشري أحد معرقلي الأهلي حين فاز عليه مع إنبي بهدف دون رد في الدور الأول.

يقود العشري فريق المقاولون العرب حاليا، فهل يصبح ذئاب الجبل هو رابع القائمة؟