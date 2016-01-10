حبس زعيم خلية إرهابية لتصنيع المتفجرات واستهداف ضباط الشرطة بالبحيرة

قرر المستشار سامح حشيش، رئيس نيابة وادى النطرون، حبس زعيم أخطر خلية إرهابية لاستهداف ضباط الشرطة بالبحيرة 15 يوما.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى، تمكنت من ضبط زعيم أخطر خلية إرهابية لاستهداف ضباط الشرطة بالبحيرة.

وتخصصت الخلية الإرهابية فى تصنيع ونقل العبوات المتفجرة والمنوط بها تنفيذ المخططات الإرهابية بدائرة مركزى شرطة وادى النطرون وحوش عيسى وضبط بحوزته السيارة رقم ب ج س 1834 ماركة لانسر فيرانى، وعثر بها على عبوة ناسفة معدة للتفجير ولاب توب يحوى صورًا لبعض ضباط الشرطة والقوات المسلحة وأوراق ومطبوعات تنظيمية.

وترجع أحداث الواقعة حينما وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث بالاشتراك ومفتشى فرع الأمن العام وضباط الأمن الوطنى بالبحيرة مفادها قيام قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى بإحياء الجهاز السرى للتنظيم تحت مسمى "لجان العمليات النوعية" وإصدار تكليفات لهم بتنفيذ عمليات عدائية فى الفترة المقبلة مع نشر الشائعات والأكاذيب لإحداث حالة من الفوضى فى محاولة لتأليب الرأى العام وتهديد السلم الاجتماعى.

وتم تحديد مكان أخطر عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى القيادى ممدوح عبد العزيز عبد الناجى إبراهيم، صاحب ورشة "ألمونتال" ومقيم بحى شرق مركز شرطة وادى النطرون، وأحد أعضاء الخلية الإرهابية التى سبق ضبطها فى واقعة المحضر رقم 6070 /2015 إدارى حوش عيسى بتاريخ 22/9/2015 والتى تخصصت فى تصنيع ونقل العبوات المتفجرة والمنوط بها تنفيذ المخططات الإرهابية بدائرة مركزى شرطة وادى النطرون وحوش عيسى بعد قيامه بالتردد على مسكنه دائرة المركز على فترات غير منتظمة.

>وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بالطرق المؤدية لمسكنه أسفرت إحداها عن ضبطه وضبط بحوزته السيارة رقم ب ج س 1834 ماركة لانسر فيرانى وعثر بها على عبوة ناسفة معدة للتفجير ولاب توب يحوى صورًا لبعض ضباط الشرطة والقوات المسلحة وأوراق ومطبوعات تنظيمية وبمواجهته اعترف بانتمائه لتنظيم الإخوان الإرهابى وأنه ضمن عناصر لجنة العمليات النوعية بدائرة مدينة وادى النطرون وأحد أعضاء الخلية الإرهابية السابق ضبطها.

واشترك مع عناصر العمليات النوعية المضبوطة بدائرة مركزى وادى النطرون وحوش عيسى في ارتكاب الوقائع الآتية: واقعة المحضر رقم 1807/2015 إدارى قسم غرب النوبارية بتاريخ 26/4/2015 تفجير (4) عبوات ناسفة أسفل البرج رقم 200 إنتراجرو "ضغط عالى" قدرة 66 ألف فولت خط إنتراجرو النوبارية "ما أدى لسقوطه".

وتفجير (2) أرجل بالبرج رقم 100 النوبارية "ضغط عالى" بذات الخط والمجاور للبرج الأول (دون سقوط البرج).. وضبط (10) عناصر من الخلية مرتكبة تلك الواقعة بتاريخ 1/6/2015، وواقعة المحضر 858 /2015 إدارى وادى النطرون بتاريخ 2/5/2015 محاولة تفجير قنبلة بأرض فضاء بجوار محكمة ونيابة وادى النطرون تم تشتيتها بمعرفة خبراء المفرقعات دون حدوث إصابات والسابق ضبط عنصر من الخلية مرتكبه تلك الواقعة بتاريخ 2/9/2015 .

وأيضًا واقعة المحضر رقم 4982/2015 إدارى مركز حوش عيسى بتاريخ 11/8/2015 تفجير عبوتين ناسفتين أسفل مقطورة حاملة لمولد بقرية توفيق الحكيم مركز حوش عيسى ما نتج عنه إحداث حفرة قطرها 50 سم بالمحول وضبط (2) عنصر من الخلية مرتكبه تلك الواقعة بتاريخ 6/10/2015، بالإضافة إلى واقعة المحضر رقم1033 /2015 إدارى مركز وادى النطرون بتاري20/5/2015 زرع عبوتين متفجرتين أسفل برج كهرباء رقم 171 "ضغط عالى" جهد 220 ألف فولت أمام قرية الشهداء/مركز وادى النطرون تم تشتيتها بمعرفة خبراء المفرقعات دون سقوط البرج وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

ضبط خلية إرهابية تخصصت فى تصنيع المتفجرات واستهداف ضباط الشرطة بالبحيرة