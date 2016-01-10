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تأجيل وصول المعونات إلى قرية مضايا السورية المحاصرة

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تأجيل وصول المعونات إلى قرية مضايا السورية المحاصرة تأجيل وصول المعونات إلى قرية مضايا السورية المحاصرة

أعلن برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة الأحد، تأجيل وصول المساعدات الطبية والأغذية لبلدة مضايا بسوريا المحاصرة إلى يوم غد الإثنين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أن التفاوض حول تأمين طريق لوصول مساعدات إلى مناطق محاصرة يتطلب موافقة من أعلى المستويات السياسية من جانبى الصراع، بالإضافة إلى المقاتلين على الأرض.

كان برنامج الغذاء العالمى يأمل فى وصول الدفعة الأولى من هذه المساعدات لتغطية حاجات نحو 40 ألف شخص محاصرين فى بلدة مضايا التى يسيطر عليها مسلحو المعارضة.

يذكر أن مضايا تلقت مساعدات إنسانية فى أكتوبر الماضى، ولكنها تعرضت لحصار منذ ذلك الوقت، أدى لمنع وصول المساعدات إليها، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.
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