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بدء أولى جلسات ‫مجلس النواب‬ برئاسة بهاء الدين أبو شقة

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بدء أولى جلسات ‫مجلس النواب‬ برئاسة بهاء الدين أبو شقة بدء أولى جلسات ‫مجلس النواب‬ برئاسة بهاء الدين أبو شقة

مجلس النواب

بدأت، منذ قليل، أولى الجلسات الإجرائية لمجلس النواب لانتخاب الرئيس والوكيلين برئاسة الدكتور بهاء أبوشقة بصفته أكبر الأعضاء سنًا.

وتعد جلسة اليوم، هي أطول جلسة برلمانية، حيث تشمل قراءة  قرار الرئيس رقم ” 561″ لسنة 2015، بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وتشهد الجلسة إجراء الانتخابات لاختيار رئيس للمجلس ووكيلي المجلس،  ويُقرأ  قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم “65″ لسنة 2015،بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وقرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن نتيجة انتخابات مجلس النواب2015.

ويدعو رئيس الجلسة الأعضاء لأداء القسم الدستورية، يتقدمهم هو ثم يتبعه الوكيلين بأداء القسم ثم الأعضاء كلًا منهم وفق رقمه في لأرقام عضويته.

ويتم عقب ذلك إجراءات التقدم للترشيح على رئاسة البرلمان من النواب، ويتم حصر الأسماء الراغبة في الترشح من قبل الأمانة العامة وتقدم الأسماء لرئيس الجلسة، وسيتم التصويت بطريقة الاقتراع السري المباشر في جلسة علنية، ويعتبر الفائز هو الحاصل على نسبة تصويت أكثر من 50% .

وتتم إجراءات اختيار الوكيلين بدعوة رئيس الجلسة بمن يريد الترشح للمنصبين، وتتم أيضًا بطريقة الاقتراع السري المباشر في جلسة علنية، ويعلن رئيس المجلس عن قوائم اللجان النوعية ويفتح الباب للنواب من الراغبين التعديل فيها، بعد ذلك يرفع الجلسة ويدعو اللجان النوعية الـ 19 للاجتماع في مقارها لإجراء الانتخابات الداخلية لكل لجنة، وبنفس آلية انتخاب رئيس البرلمان ووكيله، يتم اختيار رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة عن طريق الانتخاب الحر المباشر.

 

 

 

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