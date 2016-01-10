ضبط 2280 عبوة مشروبات كحولية "بيرة" بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 2280 عبوة مشروبات كحولية "بيرة" بدمنهور.

وشن رجال مباحث التموين بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط قائد السيارة رقم ر س 9176 ومقيم محرم بك الإسكندرية لحيازته (2280) عبوة مشروبات كحولية "بيرة" بدون ترخيص، وتحرر المحضر 800/2016 جنح مركز دمنهور.

كما تم ضبط صاحب طلمبة رصيف لوقود السيارات بدون ترخيص كائنة بقرية زاوية أبوشوشه مركز الدلنجات لقيامه بتجميع كمية (1000) لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 495/2015 جنح مركز الدلنجات.

وتمكنت الحملة من ضبط المدير المسئول عن فرع الجمعيه التعاونية بقرية محلة بشر مركز شبراخيت لحيازتها كمية (140) كيلو سكر ناقص الوزن، وتحرر المحضر 188/2015 جنح مركز شبراخيت.