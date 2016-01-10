سقوط عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو وفرد خرطوش بمدينة القرنة غرب الأقصر

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر القبض على عاطل بحوزته 100 جرام من نبات البانجو المخدر للاتجار بها وبندقية خرطوش بمدينة القرنة غربى المحافظة.

يأتى ذلك فى إطار الخطة الأمنية الموضوعه لمقاومة الجريمة، سواء كانت بالمنع أو بالبحث وضبط الخارجين عن القانون وتحقيق أقصى أنواع الأمن وإشعار المواطن به.

البداية كانت بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القرنة من ضبط "رمضان.أ.ج" 30 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش"، ولفافة ورقية بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر حوالى 100 جرام.

وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع والمخدر بقصد التعاطى، وبالعرض على اللواء عصام الحملى مدير الأمن وجه سيادته بعمل المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.