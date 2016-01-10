إصابة 5 أشخاص من العمالة الزراعية فى حادث إنقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 145 اتجاه القاهرة" طريق الخدمات" دائرة قسم شرطة غرب النوبارية.

تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 2381 ب و أ " نقل " محملة بالعمالة الزراعية، قيادة " جمال محمد سعيد عوض " سائق ومقيم قرية العشرة آلاف مركز أبوالمطامير، وبمكان الحادث انفجر الإطار الخلفى الأيم، مما أدى لإختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها على جانب الطريق.ن

أسفر الحادث عن إصابة 5 من مستقلى السيارة جميعهم يقيمون قرية العشرة آلاف مركز أبو المطامير بسحجات وكدمات وجروح بالجسم وتم نقلهم لمستشفي جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون للعلاج، وتحرر المحضر 163 /2016 جنح القسم.