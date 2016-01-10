أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 5 أشخاص من العمالة الزراعية فى حادث إنقلاب سيارة بالبحيرة

Google+ Print
إصابة 5 أشخاص من العمالة الزراعية فى حادث إنقلاب سيارة بالبحيرة إصابة 5 أشخاص من العمالة الزراعية فى حادث إنقلاب سيارة بالبحيرة
أصيب 5 أشخاص جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 145 اتجاه القاهرة" طريق الخدمات" دائرة قسم شرطة غرب النوبارية.

تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 2381 ب و أ " نقل " محملة بالعمالة الزراعية، قيادة " جمال محمد سعيد عوض " سائق ومقيم قرية العشرة آلاف مركز أبوالمطامير، وبمكان الحادث انفجر الإطار الخلفى الأيم، مما أدى لإختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها على جانب الطريق.ن

أسفر الحادث عن إصابة 5 من مستقلى السيارة جميعهم يقيمون قرية العشرة آلاف مركز أبو المطامير بسحجات وكدمات وجروح بالجسم وتم نقلهم لمستشفي جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون للعلاج، وتحرر المحضر 163 /2016 جنح القسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365