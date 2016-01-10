للطلاب.. إزاى تاكل علشان تركز ومتنساش؟

يظن الكثيرون أن المذاكرة هى العامل الأول والأخير للنجاح فى الامتحان، وهو ما يجعلهم يهملون باقى الجوانب التى تساعدهم على اجتياز مرحلة الامتحانات بنجاح.

ومن أهم الجوانب التى يحتاج إليها الطلاب خلال هذه الفترة هى "الطعام الصحى" فهو الوسيلة الأولى للتركيز والتى تساعد الطلاب على أن يصل للنتائج التى يريدها.

وتنصح الدكتورة مها رادميس، أخصائية التغذية الطلاب فى فترة الامتحانات، وتقول: تناول الحلويات والأطعمة الجاهزة "الجانك فود" أثناء فترة الامتحانات يقلل من قوة تركيزنا لعدم إمدادها له بالطاقة والعناصر الغذائية التى يحتاج إليها.

وتضيف الدكتورة مها أن هذا لا يعنى الامتناع عن تناولها، ولكن كثرتها هى الخطر الحقيقى الذى يهددنا، ويمكن تناولها مرة فى الأسبوع، وفى يوم الامتحان لابد أن يتناول الطالب وجبة الإفطار قبل الذهاب إليه لتزيد من استيعابك للأسئلة وقدرتك على تذكر كل المعلومات، ومن أمثلة الوجبات التى يفضل تناولها فى الإفطار "بيض مسلوق أو شريحة جبن أو ثلاث ملاعق فول أو فنجان شوفان مع لبن نصف دسم"، مع مراعاة أن يكون الخبز "بلدى".

وتابعت مها: عند شعور الطالب بالجوع أثناء مذاكرته يفضل تناول الوجبات الخفيفة التى تعطيه الطاقة وتقدم عناصر غذائية مفيدة لجسمه مثل الخضراوات والفواكه لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن، وعندما يأتى موعد وجبة الغذاء يفضل أن تقوم الأم بتحضير وجبه تحتوى على أهم العناصر التى يستطيع أن يستفيد منها الشاب والفتاة فى يومهم، ومن أهم المكونات التى يفضل أن تحتويها وجبة الغذاء البروتين النباتى أو الحيوانى مع الخضراوات والسلطة والنشويات تكون بكمية قليلة، وقبل النوم يمكن تناول زبادى أو أى وجبة خفيفة خالية من النشويات.

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