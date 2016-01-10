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الملاحة الجوية: إصلاح عطل الكهرباء ببرج المراقبة بمطار القاهرة دون تأثير على حركة الملاحة

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الملاحة الجوية: إصلاح عطل الكهرباء ببرج المراقبة بمطار القاهرة دون تأثير على حركة الملاحة الملاحة الجوية: إصلاح عطل الكهرباء ببرج المراقبة بمطار القاهرة دون تأثير على حركة الملاحة

صرح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للملاحة الجوية إيهاب محي الدين بأنه تم إصلاح العطل الذي تسبب في انقطاع الكهرباء عن برج المراقبة بمطار القاهرة الدولي مساء أمس السبت ، مؤكدًا أن حركة الملاحة الجوية لم تتأثر خلال فترة إصلاح العطل ، حيث تم استخدام برج المراقبة الاحتياطي لتسيير الحركة بشكل طبيعي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الشركة اليوم الأحد ، وقال محي الدين إنه بعد انقطاع التيار الكهربائي مساء أمس السبت عن برج المراقبة الرئيسي بمطار القاهرة تم استخدام البطاريات الاحتياطية للبرج وتم نقل تشغيل المراقبة الجوية للبرج الاحتياطي لمدة ساعتين عاد بعدها التشغيل للبرج الرئيسي.

وأضاف ” إن حركة الملاحة الجوية لم تتأثر جراء هذا الانقطاع في التيار ولم يحدث تأخيرات تذكر في الرحلات الجوية التى تم تنظيمها خلال الساعات الماضية”.

ا   ش   ا

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