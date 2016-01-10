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استمرار الاشتباكات فى تعز جنوب غربى اليمن وقصف الميليشيات للأحياء السكنية

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استمرار الاشتباكات فى تعز جنوب غربى اليمن وقصف الميليشيات للأحياء السكنية استمرار الاشتباكات فى تعز جنوب غربى اليمن وقصف الميليشيات للأحياء السكنية

>شهدت جبهات القتال فى مدينة تعز جنوب غربى اليمن اشتباكات بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية المؤيدة للشرعية من ناحية وبين مليشيات الحوثيين وصالح من ناحية أخرى استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، واستمرت المليشيات فى قصف الأحياء السكنية بقذائف المدفعية والهاون.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى اليمنى بتعز أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من صد هجوم للميليشيات فى جبهة ثعبات شرقى المدينة وجبهة الكمب وحى الدعوة المحاذى للقصر الجمهورى فى محاولة منهم استعادة الأماكن التى سيطرت عليها المقاومة دون جدوى .

وقال المركز إن الاشتباكات وقصف طائرات التحالف العربى لمواقع الملشيات أدى إلى مقتل 7 من عناصر المليشيات وإصابة العشرات منهم، فيما قتل اثنان من المقاومة بالإضافة إلى مقتل اثنين من المدنيين، فى حين أصيب 17 فى القصف العشوائى للميليشيات الحوثية على الأحياء السكنية الذى استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم مع استمرار حصار عناصر المليشيات للمدينة ومنع دخول المواد الطبية والأغذية والوقود للمواطنين.
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