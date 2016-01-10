بالصور.. النواب يتوافدون على البرلمان لحلف اليمين الدستورية بالجلسة الافتتاحية

بدأ منذ قليل، توافد نواب البرلمان الجدد إلى مقر المجلس لحضور الجلسة الافتتاحية، والمقرر لها صباح اليوم الأحد لحلف اليمين الدستورى، والتى سيتولى إدارتها المستشار بهاء أبو شقة بصفته أكبر الأعضاء سناً.

ووصل إلى مقر المجلس، النائب هيثم الحريرى نائب دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، وكذلك النائب عمرو كمال النائب عن الدائرة نفسها، والنائب المعين أسامة الأزهرى.

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