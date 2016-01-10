وزير الداخلية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء

وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والإحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على إستقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين .

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية، من ضبط قضيتين مواد بترولية ضبط خلالها ( 12800 لتر بنزين وسولار و( 7 ) قضايا إسطوانات بوتاجاز و ( 45 ) قضية مخالفات مخابز و( 5 ) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و ( 32 ) قضية فى مجال الغش التجارى.

كما تم ضبط ( 199 ) قضية فى مجال ( المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين و( 9 ) قضايا فى مجال اللحوم والطيور بمضبوطات بلغت (650 كيلو جرام و ( 7 ) قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر و( 5 ) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.

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