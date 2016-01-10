60% من القراء يتوقعون نجاح حملة الحكومة فى السيطرة على ارتفاع أسعار اللحوم

فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح حملة الحكومة فى السيطرة على ارتفاع اسعار اللحوم بالأسواق، توقع غالبية القراء نجاح حملة الحكومة فى السيطرة على ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق.

وتوقع 60% من القراء نجاح حملة الحكومة فى السيطرة على ارتفاع اسعار اللحوم بالأسواق، بينما استبعد 39% من القراء نجاح حملة الحكومة فى السيطرة على ارتفاع اسعار اللحوم بالأسواق، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

"الحكومة" تواجه مافيا اللحوم بضوابط جديدة لمنع التلاعب فى الأسعار.. و"الخدمات البيطرية" تدفع بـ35 ألف رأس ماشية إلى الأسواق.. ورئيس قطاع الإنتاج بـ"الزراعة": سيارات محملة بسلع غذائية للقرى الفقيرة

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