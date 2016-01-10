سلامة قلبك.. تعرفى على الدواء المحظور على الحامل مريضة القلب

تناول الأدوية خلال فترة الحمل

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تناول المرأة لبعض الأدوية خلال فترة الحمل أحد الأشياء التى تؤثر بشكل أو بآخر على صحة الجنين والأم، ولكن هناك بعض الحوامل تتطلب حالتها الصحية تناول بعض الأدوية، خاصة إذا كانت تعانى من أمراض مزمنة مثل السكر والقلب وغيرها من المشكلات الصحية.>حول ذلك يقول دكتور محمد عبد المنعم حجازى، أخصائى أمراض النساء والتوليد، إن هناك بعض الحوامل اللاتى تعانين من الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل الحامل مريضة القلب، التى تستوجب حالتها الصحية تناول بعض الأدوية، وذلك يجب أن يتم وفقا لمعايير وشروط معينة يحددها الطبيب المعالج.

واستكمل د.محمد قائلا "يجب على الحامل مريضة القلب زيارة الطبيب كل فترة لتحديد حالتها ونوعية الأدوية والجرعات المناسبة لحالتها الصحية، والتى لا تؤثر على حالة الأم والجنين الصحية.

دواء ممنوع للحامل مريضة القلب

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>ويحذر د.محمد من تناول الحامل مريضة القلب بعض الأدوية التى تتسبب فى حدوث أضرار صحية على صحتها وصحة جنينها، مثل الحامل مريضة القلب التى تتناول دواء الوارفارين الذى يعمل على سيولة الدم، ويتم وصفه لمريض القلب الذى أجرى له جراحة صمام قلب.