مبعوث الأمم المتحدة يلتقى بأعضاء الحوار السياسى الليبى

>عقد أعضاء الحوار السياسى الليبى ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، مارتن كوبلر، اجتماعًا، مساء أمس السبت، لبحث منجزات الحوار ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى.

وقال رئيس لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب، محمد شعيب فى تصريح صحفى مساء أمس، إن كل أعضاء الحوار السياسى حضروا الاجتماع لمناقشة ما تم إنجازه وإلى أين وصل الحوار، وآفاق المستقبل، وكذلك موقف الأطراف المتحاورة من المستجدات، ووضعهم القانونى والسياسى.

وأضاف شعيب، أنه تم الاتفاق على بقاء لجنة الحوار، التى عبرت عن توافق وطنى، فى المشهد السياسى لدعم تنفيذ وثيقة الاتفاق.

وتابع شعيب قائلا: «تحدثنا عن مشاكل المجلس الرئاسى داخليًا وخارجيًا، واتفقنا على دعم المجلس وتقديم المشورة له.

وأكد أن النواب مازالوا مصرين على ضرورة الانعقاد بمدينة طبرق رغم تصريحات رئيس المجلس غير الإيجابية.