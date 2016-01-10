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اليمن والأمم المتحدة تبحثان الإعداد لجولة المفاوضات الثالثة

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اليمن والأمم المتحدة تبحثان الإعداد لجولة المفاوضات الثالثة اليمن والأمم المتحدة تبحثان الإعداد لجولة المفاوضات الثالثة

>استقبل خالد بحاح نائب الرئيس اليمنى رئيس الوزراء اسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن فى مقر إقامته المؤقت بالرياض .

وذكرت وكالة الانباء اليمنية الحكومية أنه تم خلال اللقاء بحث الإعداد لجولة المشاورات الثالثة بين الشرعية اليمنية ومليشيات الحوثيين وصالح والمقرر أن تعقد فى منتصف الشهر الحالى .

وناقش بحاح وولد الشيخ بنود بناء الثقة والتى من المفترض أن تلتزم بها المليشيات، وأكد بحاح أن الحكومة ستستمر فى العمل لتحقيق السلام الحقيقى والمستند إلى القرارات الأممية وفى مقدمتها قرار مجلس الامن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى.
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