نواب"المصرى الديمقراطى": لن نخوض فى مهاترات "25 يناير ثورة ولا مؤامرة"

قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى ، إن نواب الحزب لن يخوضوا فى مهاترات داخل مجلس النواب حول " 25 يناير ثورة أم مؤامرة"، موضحًا أن الحزب سيترك أمر الإساءات الموجهة للمشاركين فى الثورة إلى لجنة انضباط المجلس.

وأكد منصور لـ"اليوم السابع"، أنه لا أحد ينكر أن ثورة 25 يناير ثورة عظيمة أبهرت العالم وأطاحت بنظام فاسد حتى وإن اخطأت المسار بعد ذلك، موضحًا أن 30 يونيو أيضا ثورة عظيمة ابهرت العالم وأطاحت بنظام فاشى.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، إلى أن البلد فى حاجة إلى همم نوابها لإصلاح منظومة الصحة والتعليم وقضايا العدالة الاجتماعية، لا الدخول فى صراعات 25" يناير ثورة ولا مؤامرة" أو " 30 يونيو ثورة ولا انقلاب".

- إيهاب منصور رئيسا للكتلة البرلمانية لـ"المصرى الديمقراطى"

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