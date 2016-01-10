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تعرف على أسباب الإصابة بالصرع.. أهمها ضمور خلايا المخ والجلطات

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تعرف على أسباب الإصابة بالصرع.. أهمها ضمور خلايا المخ والجلطات تعرف على أسباب الإصابة بالصرع.. أهمها ضمور خلايا المخ والجلطات
الصرع أحد المشاكل الصحية التى غالبا تبدأ أعراضها منذ الطفولة، وأحيانا يصاب بها البالغون نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، مثل وجود بعض المشاكل الصحية تتعلق بالمخ.

مرض الصرع
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حول ذلك يقول دكتور محمد محسن خريبة، استشارى أمراض المخ والأعصاب، إن مرض الصرع عبارة عن حدوث خلل فى نشاط خلايا المخ بصورة جزئية أو كلية عند الشخص، مما يتسبب فى حدوث نوبات من التشنجات العصبية يطلق عليها نوبة "الصرع".

أسباب الصرع عند الأطفال
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واستكمل د.خريبة قائلا "هناك بعض الأسباب التى تساهم فى إصابة الطفل بمرض الصرع منها على سبيل المثال وجود عوامل وراثية تساهم فى زيادة فرص الإصابة بالصرع.

وتابع د.خريبة قائلا "هناك بعض الأسباب المرضية التى تساهم فى الإصابة بمرض الصرع، منها الأطفال الذين يعانون من ضمور فى خلايا فى المخ فتزيد فرص إصابتهم بالصرع.

وأضاف د.خريبة قائلا "الأشخاص الذين يعانون من الإصابة ببعض الأمراض التى تتعلق بوجود مشاكل صحية بالمخ، مثل الإصابة بجلطات المخ أو نزيف فى المخ أو وجود ورم بالمخ يكونون عرضة للاصابة بالصرع".

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