تطعيم الطفل بمصل الأنفلونزا يحميه من الإصابة

الأنفلونزا عند الأطفال

أسباب إصابة الطفل بالأنفلونزا

مع برودة الطقس وحدوث تغيير فى الأحوال الجوية يشتكى كثير من الأشخاص من الإصابة بأدوار البرد والأنفلونزا، خاصة أصحاب المناعة الضعيفة مثل الأطفال.>حول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن الأنفلونزا عبارة عن عدوى فيروسية تصيب الطفل، وتتسبب فى تعرضه لبعض المشاكل الصحية مثل الزكام والسعال والرشح.>واستكملت د. نهى قائلة: "غالبا يصاب الطفل بالأنفلونزا عن طريق الرزاز والسعال من خلال شخص مصاب بالأنفلونزا، وكذلك تواجد الطفل فى أماكن مغلقة تساهم فى زيادة فرص إصابته بعدوى الأنفلونزا نتيجة تركز انتشار البكتيريا والفيروسات المسببة للإصابة بالأنفلونزا والأمراض الأخرى".

وتابعت د.نهى قائلة "تلعب مناعة الطفل دورا كبيرا فى إمكانية إصابته بأدوار البرد والأنفلونزا، لذلك تزيد فرص إصابة الطفل بالأنفلونزا بسبب ضعف المناعة.

نصائح ضرورية لتجنب إصابة الطفل بالأنفلونزا

>لذلك تنصح د.نهى "بضرورة الاهتمام بإعطاء الطفل مصل وتطعيم الأنفلونزا لحمايته من الإصابة بالأنفلونزا وأدوار البرد وتقوية مناعته".