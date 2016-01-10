رئيس هيئة الاستثمار يضع حجر أساس فرع الهيئة بالوادى الجديد اليوم

يزور المهندس علاء الدين عمر، رئيس هيئة الاستثمار، محافظة الوادى الجديد اليوم الأحد، على رأس وفد من الهيئة لوضع حجر الأساس لفرع الهيئة بالمحافظة بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم وذلك فى إطار استكمال الإجراءات التنفيذية لحل مشكلات قطاع الاستثمار بالمحافظة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد عشماوى أن المحافظة تبذل جهودًا حقيقة ومتواصلة لدعم وتيسير إجراءات الاستثمار بالوادى الجديد فى ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات استثمارية هائلة فى مختلف قطاعات التنمية مشيرًا إلى أن إنشاء فرع للهيئة على أرض المحافظة سوف يختزل العديد من المشكلات التى كانت تواجه المستثمرين بشأن إنهاء الإجراءات المستندية لمشروعاتهم.