أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس هيئة الاستثمار يضع حجر أساس فرع الهيئة بالوادى الجديد اليوم

Google+ Print
رئيس هيئة الاستثمار يضع حجر أساس فرع الهيئة بالوادى الجديد اليوم رئيس هيئة الاستثمار يضع حجر أساس فرع الهيئة بالوادى الجديد اليوم
يزور المهندس علاء الدين عمر، رئيس هيئة الاستثمار، محافظة الوادى الجديد اليوم الأحد، على رأس وفد من الهيئة لوضع حجر الأساس لفرع الهيئة بالمحافظة بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم وذلك فى إطار استكمال الإجراءات التنفيذية لحل مشكلات قطاع الاستثمار بالمحافظة.

وأكد عشماوى أن المحافظة تبذل جهودًا حقيقة ومتواصلة لدعم وتيسير إجراءات الاستثمار بالوادى الجديد فى ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات استثمارية هائلة فى مختلف قطاعات التنمية مشيرًا إلى أن إنشاء فرع للهيئة على أرض المحافظة سوف يختزل العديد من المشكلات التى كانت تواجه المستثمرين بشأن إنهاء الإجراءات المستندية لمشروعاتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365