رئيس هيئة الاستثمار يضع حجر أساس فرع الهيئة بالوادى الجديد اليوم

يزور المهندس علاء الدين عمر، رئيس هيئة الاستثمار، محافظة الوادى الجديد اليوم الأحد، على رأس وفد من الهيئة لوضع حجر الأساس لفرع الهيئة بالمحافظة بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم وذلك فى إطار استكمال الإجراءات التنفيذية لحل مشكلات قطاع الاستثمار بالمحافظة.

وأكد عشماوى أن المحافظة تبذل جهودًا حقيقة ومتواصلة لدعم وتيسير إجراءات الاستثمار بالوادى الجديد فى ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات استثمارية هائلة فى مختلف قطاعات التنمية مشيرًا إلى أن إنشاء فرع للهيئة على أرض المحافظة سوف يختزل العديد من المشكلات التى كانت تواجه المستثمرين بشأن إنهاء الإجراءات المستندية لمشروعاتهم.