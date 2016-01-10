قافلة بقرية "الرياح" بالقنطرة غرب لتعليم الكبار بالإسماعيلية

أعلنت نورهان سيد عيد، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بمحافظة الإسماعيلية، أن الفرع سوف يقوم اليوم الأحد بتنظيم قافلة إعلامية بقرية "الرياح" التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب حيث تستهدف القافلة قطاعًا كبيرًا من سكان القرية لمحو أميتهم.

وأضافت "نورهان" أنه سوف يتم توزيع شهادات محو الأمية على المتحررين من الأمية وعمل طلبات استخراج لمن يريد الشهادة كما أنه سوف يتم عقد امتحانات فورية لمن يجيد القراءة والكتابة هذا بالإضافة إلى إقامة ندوة دينية وتثقيفية للتشجيع على التعليم بالإضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات والمدرسين والمتحررين من الأمية.