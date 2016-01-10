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تجديد حبس طالب كويتى قتل محاميًا لخلافات بينهما بالمهندسين

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تجديد حبس طالب كويتى قتل محاميًا لخلافات بينهما بالمهندسين تجديد حبس طالب كويتى قتل محاميًا لخلافات بينهما بالمهندسين
جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس "عبد الله.م" طالب كويتى الجنسية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل فهد خالد مبارك، محام، والشروع فى قتل شقيقه، داخل شقة سكنية بمنطقة المهندسين.

وكانت مناظرة النيابة قد كشفت عن أن المجنى عليه فى العقد الثالث من العمر وأنه مصاب بطعن نافذ فى الجانب الأيسر من البطن فضلاً عن إصابته بطعنة فى الجانب الأيسر من الوجه، وأن شقيقه مصاب فى ذراعه بعدما حاول الدفاع عن شقيقه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن خلافًا نشب بين المجنى عليه والمتهم أدى إلى حدوث مشاجرة بينهما دفعت المتهم لأن يستل سكينًا ويوجه طعنه نافذة للمجنى عليه أودت بحياته، وحينما حاول شقيقه الدفاع عنه أصيب هو الآخر بجرح فى الذراع وفر المتهم هاربًا، وأشارت إلى أنه لم يتم العثور على ممنوعات داخل الشقة أو مواد غير قانونية وأن محرك الجريمة الوحيد هو الخلاف الذى نشب بين الطرفين.

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مصر 365