الكلاب البوليسية و"المفرقعات" تمشط مبنى البرلمان قبل بدء الجلسة الافتتاحية

عززت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من إجراءاتها الأمنية بمحيط البرلمان قبل الجلسة الافتتاحية المرتقبة للبرلمان الجديد اليوم الأحد، وتم نشر قوات بشارع قصر العينى وتعزيز الخدمات بميدان التحرير القريب من مبنى مجلس النواب.

ومشط الأمن مقر البرلمان، بأجهزة الكشف عن المتفجرات والكلاب البوليسية وإجراء عمليات مسح وتعقيم للمبنى بالكامل لضمان خلوه من المواد المتفجرة، استعدادا لبدء الجلسة الأولى.

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