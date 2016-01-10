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"صحافة المواطن": اندلاع حريق ضخم بمصنع "طوب" بالدقهلية

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استمرارا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد القراء، ، يرصد نشوب حرق ضخم بأحد مصانع إنتاج الطوب الحجرى بقرية ميت الغز، بمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، موضحا أن الفيديو الذى فام بتصويره يبعد عن مكان الحريق عدة كيلو مترات وسط سماع أصوات انفجارات لأسطوانات البوتاجاز وارتفاع ألسنة اللهب .

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة،ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات بإسم القراء، عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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