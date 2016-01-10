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أمن المنوفية:العمل بكارتة طريق"القاهرة- الإسكندرية"عند مدخل الخطاطبة منتظم

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أمن المنوفية:العمل بكارتة طريق"القاهرة- الإسكندرية"عند مدخل الخطاطبة منتظم أمن المنوفية:العمل بكارتة طريق"القاهرة- الإسكندرية"عند مدخل الخطاطبة منتظم
نفى العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائى ما تردد من أنباء حول قيام مجهولون بعملية سطو مسلح على كارتة طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى أمام مدخل قرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات وسرقة الخزينة والأسلحة الخاصة بقوة تأمين الكارتة.

وأكد رئيس إدارة البحث الجنائى بالسادات لـ"اليوم السابع"، أنهم تلقوا بلاغاً يفيد بقيام مجهولون بعملية سطومسلح على كارتة بمدخل قرية الخطاطبة، وعلى الفور تم الانتقال إلى مكان البلاغ، وتبين أن العمل يسير بطريقة أمنة ومنتظمة، ولم تتعرض الكارتة لهجوم أوسطو مسلح من قبل مجهولون، وتم تعزيز الخدمات بالكارتة.

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