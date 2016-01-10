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بدء فعاليات المنتدى الفكرى للفتاة المصرية بالوادى الجديد ولمدة 4 أيام اليوم

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بدء فعاليات المنتدى الفكرى للفتاة المصرية بالوادى الجديد ولمدة 4 أيام اليوم بدء فعاليات المنتدى الفكرى للفتاة المصرية بالوادى الجديد ولمدة 4 أيام اليوم
تنظم وزارة الشباب والرياضة فعاليات المنتدى الفكرى للفتاة المصرية اليوم الأحد، بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، والذى يستمر لمدة ثلاثة أيام تحت شعار "إيد على إيد نبنى من جديد" الذى يهدف إلى تدريب الفتيات على ترشيد استهلاك الكهرباء والطعام والغاز.

وقال الكابتن يحيى دياب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد فى تصريح صحفى إن المنتدى الفكرى للفتاة المصرية يأتى فى إطار خطة وزارة الشباب فى تنفيذ البرامج التدريبية للشباب والفتيات وتعزيز الثقافة المجتمعية لدى تلك الفئة العمرية المهمة مؤكدًا أن المديرية سوف تشارك بفوج مكون من 100 شاب وفتاة، فى برنامج "اعرف بلدك"، لمدينة شرم الشيخ، من الحادى عشر حتى الخامس عشر من الشهر الجارى فى إطار تدعيم وتنشيط السياحة الداخلية.
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