"مستقبل وطن": ملتزمون بدعم مرشحى ائتلاف "دعم مصر" لوكالة ورئاسة البرلمان

قال النائب سعيد العبودى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الانتخابات الداخلية التى تم إجراؤها داخل ائتلاف "دعم مصر " اتسمت بالشفافية وتم إعلاء المصلحة العامة على المصالح الفردية والحزبية.

وأوضح عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن مستقبل وطن ملتزم بدعم مرشح ائتلاف دعم مصر لرئاسة المجلس د. على عبد العال وكذلك الوكيلين.

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