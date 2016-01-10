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"مستقبل وطن": ملتزمون بدعم مرشحى ائتلاف "دعم مصر" لوكالة ورئاسة البرلمان

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"مستقبل وطن": ملتزمون بدعم مرشحى ائتلاف "دعم مصر" لوكالة ورئاسة البرلمان "مستقبل وطن": ملتزمون بدعم مرشحى ائتلاف "دعم مصر" لوكالة ورئاسة البرلمان
قال النائب سعيد العبودى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الانتخابات الداخلية التى تم إجراؤها داخل ائتلاف "دعم " اتسمت بالشفافية وتم إعلاء المصلحة العامة على المصالح الفردية والحزبية.

وأوضح عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن مستقبل وطن ملتزم بدعم مرشح ائتلاف دعم مصر لرئاسة المجلس د. على عبد العال وكذلك الوكيلين.


>- مرشح "مستقبل وطن" لوكالة البرلمان: انسحبت من انتخابات"دعم مصر" لوجود الأكفأ

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مصر 365

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