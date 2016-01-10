أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ارتفاع حجوزات المصريين لـ 50 % بالغردقة خلال إجازة نصف العام

Google+ Print
ارتفاع حجوزات المصريين لـ 50 % بالغردقة خلال إجازة نصف العام ارتفاع حجوزات المصريين لـ 50 % بالغردقة خلال إجازة نصف العام
كشف سها الترجمان، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، عن ارتفاع نسبة الحجوزات السياحية للمصريين خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي، متوقعة أن تتجاوز نسب الإشغالات بالفنادق والقرى السياحية بمدينة الغردقة الـ 50 % خلال تلك الفترة.

وقالت سها الترجمان، لـ "اليوم السابع"، إن هناك إقبالا من المصريين لقضاء عطلاتهم فى المدن السياحية ، نظرا لانخفاض بيع الغرف الفندقية لتشجيع السياحة الداخلية، لاستمرار تشغيل الفنادق فى ظل انحسار الحركة السياحية الوافدة إلى ، عقب حادث الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء فى أكتوبر الماضى.

وأضافت، أن الحركة السياحية الوافدة لمدينة الغردقة انخفضت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث بلغت نسب الإشغالات بالفنادق والقرى السياحية 20 %.


>- مدير شرطة السياحة: يقظة رجالنا أحبطت مخطط الهجوم على الفنادق لضرب السياحة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا''

بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا''

بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات

بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة