ارتفاع حجوزات المصريين لـ 50 % بالغردقة خلال إجازة نصف العام

كشف سها الترجمان، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، عن ارتفاع نسبة الحجوزات السياحية للمصريين خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي، متوقعة أن تتجاوز نسب الإشغالات بالفنادق والقرى السياحية بمدينة الغردقة الـ 50 % خلال تلك الفترة.

وقالت سها الترجمان، لـ "اليوم السابع"، إن هناك إقبالا من المصريين لقضاء عطلاتهم فى المدن السياحية ، نظرا لانخفاض أسعار بيع الغرف الفندقية لتشجيع السياحة الداخلية، لاستمرار تشغيل الفنادق فى ظل انحسار الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، عقب حادث الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء فى أكتوبر الماضى.

وأضافت، أن الحركة السياحية الوافدة لمدينة الغردقة انخفضت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث بلغت نسب الإشغالات بالفنادق والقرى السياحية 20 %.

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