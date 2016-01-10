فقيه دستورى: التحريض على ثورة 25 يناير "جريمة جنائية"

قال المستشار محمد حامد الجمل ، الفقيه الدستورى ورئيس مجلس الدولة الأسبق، إن سب ثورة 25 يناير وتحريض الشعب المصرى عليها والمشاركين بها جريمة جنائية ، خاصة بعد اعتراف الدستور بثورتى يناير ويونيو.

وأضاف حامد الجمل، لـ"اليوم السابع"، أن ثورة 25 يناير غير متوفر فيها الأركان الأساسية للثورات؛ فليس هناك هيكل تنظيمى دائم ولجان وعناصر قيادية تستمر فى حماية أهدافها ومتابعة تنفيذها، لكن القوات المسلحة دعمتها وساندتها.

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