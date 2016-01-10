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"بنات عين شمس":مراقبة الامتحانات بالكاميرات بدءًا من الفصل الدراسى الثانى

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"بنات عين شمس":مراقبة الامتحانات بالكاميرات بدءًا من الفصل الدراسى الثانى "بنات عين شمس":مراقبة الامتحانات بالكاميرات بدءًا من الفصل الدراسى الثانى
قالت الدكتورة رقية شلبى، عميد كلية البنات بجامعة عين شمس، إن الكلية تسعى لإدخال منظومة كاميرات المراقبة داخل لجان الامتحانات، بدءا من الفصل الدراسى الثانى لضبط العملية الامتحانية بشكل أفضل، على أن يتم إعلان نتائج الامتحانات خلال الأسابيع الأولى من الفصل الدراسى الثانى.

وأضافت الدكتور رقية شلبى، لــ"اليوم السابع"، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول سارت فى هدوء، وسط انخفاض حالات الغش بكلية البنات والتى تتراوح إلى حالتين إلى ثلاث حالت يوميًا، لافتة إلى أن معظم حالات الغش التى تم ضبطها داخل اللجان تتمثل فى استخدام الهاتف المحمول وسماعات البلوتوث فى الغش، ولذلك شددت الكلية على تفتيش الفتيات للتأكد من عدم وجود سماعات بلوتوث مختبأة فى "طُرح" الطلبات المحجبات.

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