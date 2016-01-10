التعليم:ندرس إلحاق طلاب بمدارس خاصة ودفع الوزارة المصروفات لتقليل الكثافة

قال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، إنه فى غضون أسبوعين سيتم عقد ندوة للمستثمرين الراغبين فى بناء مدارس خاصة، مشيرا إلى أن هناك 5 بدائل لتقليل الكثافة بالفصول، واحدة منها أن يتم إلحاق الطلاب بالمدارس الخاصة على أن تسدد الوزارة مصاريفهم خلال العام.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "القاهرة 360"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، "أثناء تلك الندوة سيتم الاستماع إلى المستثمرين لمعرفة وجهات نظرهم وأفكارهم قبل طرح المشروع على الرأى العام"، مشيراً إلى أنه جزء من حل مشكلة الكثافات أن يتم القضاء عليه من خلال برنامج الحكومة وجزء أخر عن طريق الإستثمار، مشيراً إلى أن الملامح الرئيسية للمشروع على وشك الانتهاء منها، وذلك فى موعد أقصاه الشهر الجارى.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن برنامج الوزارة 2016،2018 يشمل التوسع فى المدارس الرسمية للغات "التجريبية"، قائلاً "ضمن الحلول المقترحه منح المستثمرين الأرض، والوزارة تتنازل عن الأرباح فى مقابل أن تكون المصاريف مقبولة لولى الأمر، مضيفاً "المصاريف فى المدارس الخاصة ترتفع بطريقة جنونية".

وأشار الوزير إلى أن هناك برنامج خاص لإعداد المعلمين فى المدارس الرسمية، إضافة إلى مديرى المدارس، قائلاً "نستهدف تدريب 200 ألف معلم سنوياً، وتم تنفيذ تدريب 50 ألف، كما أنه تم الانتهاء من تدريب 11 ألف مدير مدرسة"، موضحاً أنه جارى إعادة هيكلة الأكاديمية المهنية، بإدخال آلية قياس أثر التدريب للمعلمين، لافتاً إلى أنه من ضمن المشكلات الحقيقة التى تواجههم، أن تدريب المعلمين كان عبارة عن تدريب شكلى.