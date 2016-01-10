أستاذ كيمياء: حرائق المنازل "بفعل فاعل" بهدف إشاعة الفوضى قبل ذكرى يناير

أكد الدكتور عاطف عامر، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم جامعة لزقازيق، أن جميع الحرائق التى تشتعل بالقرى ويشيع الأهالى أنها من فعل الجان، تتم بفعل فاعل تتبناها مجموعة من العصابات والدجالين لإشاعة الفوضى.

وأضاف أستاذ الكيمياء لـ "اليوم السابع "، أن الأدلة الجنائية والدفاع المدنى لديهم من الإمكانيات والخبرة والمهارة ما يجعلهم يتوصلون للفاعل الحقيقي سواء كان أنس او جان، لافتا إلى أن من يقوم بسرقة النقود التى اتهم الاهالى بها الجان، اتتم بغرض السرقة واشاعة الفوضى واثارة الاهالى ضد المسئولين خاصة فى ظل اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير.

وطالب "عامر" الجهات المعنية بتشكيل لجنة من أساتذة الجامعات المتخصصين لفحص المنازل ومطابقتها بتقارير الأجهزة الأمنية للوصول إلى الفاعل، مشددا على ضرورة تنفيذ القانون ضد من يشيع أى افكار هدامة تؤلب الرأى العام وتبث الانقسام.