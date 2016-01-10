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الشعب الجمهورى: ملتزمون باختيارات دعم مصر وسنصوت لـ"عبد العال" رئيسا للبرلمان

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الشعب الجمهورى: ملتزمون باختيارات دعم مصر وسنصوت لـ"عبد العال" رئيسا للبرلمان الشعب الجمهورى: ملتزمون باختيارات دعم مصر وسنصوت لـ"عبد العال" رئيسا للبرلمان
قال اللواء محمد صلاح أو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إنهم ملتزمون بنتيجة التصويت التى خرجت بها الجمعية العمومية لائتلاف دعم باختيار الدكتور على عبد العال رئيسا للبرلمان والنائبين علاء عبد المنعم و السيد الشريف لمنصب الوكيلين.

وأوضح أن الحزب انتهى من إعداد الملامح الأخيرة للأجندة التشريعية للحزب، مؤكدا أنها تضع فى أولويات عملها مشروع قانون كامل لتطوير العمل بالمحليات بما يخدم المواطنين، إضافة إلى مشروع خاص بتطوير أداء التأمين الصحى بما يسمح للمواطنين البسطاء الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة .

وأضاف ابو هميلة لـ"اليوم السابع"، أن معظم المستشفيات تحتاج إلى دعم بما يسمح لها بتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين.

وأكد أنه من الصعب مناقشة القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح و الرئيس عدلى منصور خلال الـ15 يوما التى نص عليها الدستور، مؤكدا ان الحزب عكف على دراسة تلك القوانين ووضع الملاحظات الخاصة به وهو ما سيتقدم بها لمناقشتها والسعى لتعديل تلك المواد، مشيرا إلى أن الحزب له بعض الملاحظات على ما يقرب من ٣٠ قانون فقط من تلك القوانين والتى يزيد عددها عن ٣٠٠ قانون، بينها قانون التظاهر وأنه من الصعب تناولها خلال المدة الدستورية لكنه سيتم تقديمها أثناء عمل البرلمان .

وتمنى أبو هميلة أن تلبى الجلسة الأولى للبرلمان طموحات الشعب الذى خرج لاختيار ممثليه فى مجلس النواب وأن يكون إضافة لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى .

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مصر 365

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