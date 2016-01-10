د.خالد عمارة يكتب: التثبيت الداخلى للكسور باستعمال الشرائح

الشرائح هى إحدى وسائل التثبيت الجراحى للكسور، وهى تتكون من شريحة معدنية مصنوعة من سبائك مخصصة يتقبلها الجسم ولا يرفضها ويعتبرها جزءا منه، ويتم تركيب الشريحة على سطح العظام تحت الجلد والعضلات، وهذه الشريحة بها ثقوب متعددة يتم وضع مسامير من خلالها لتثبيت الكسور.

والشرائح لها أشكال متعددة تختلف حسب المكان الذى سيتم تركيبها فيه، والصفات التشريحية للعظام المطلوب تثبيتها، والشرائح أضعف من الناحية الميكانيكية وأقل فى الميزات من الناحية البيولوجية عن استعمال الطرق الأخرى مثل المسمار النخاعى، الذى يتم تركيبه داخل العظام وليس على سطحها.

وعيوب الشرائح أنها يتم تركيبها على سطح العظام، مما يقلل من الدورة الدموية القادمة من العضلات المحيطة بالعظام، كما يرفع احتمال الاحتكاك المستمر بين سطح الشريحة والعضلات أو الأعصاب المحيطة بالعظام، كما أنها أضعف من ناحية القوة لأنها مرتبطة بسطح واحد فقط من العظام، ولا تتحكم فى سمك العظام كلها.

لكن من ناحية أخرى فالشرائح تكون مناسبة أكثر للكسور القريبة من المفاصل أو الكسور القريبة من مركز النمو فى الأطفال أو فى أطراف العظام، كما أن تركيبها يكون أسهل من الناحية الجراحية، ولا يحتاج إلى استعمال الكثير من الإشعاع أثناء الجراحة.

ويجب على الطبيب تقييم الحالة لتحديد الاستعمال الصحيح للشريحة، حيث لا يجب استعمالها فى بعض الحالات مثل وجود التهابات صديدية شديدة أو قصور شديد بالدورة الدموية للعظام، كما أن هناك أنواعا أكثر تكورا من الشرائح يمكن استعمالها مثل الشرائح المغلقة، والتى تكون أقوى وأفضل من الشرائح العادية.