سماع مرافعة النيابة العامة بقضية أحداث مجلس الوزراء.. اليوم

تستأنف اليوم الأحد الدائرة الخامسة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر جلسات إعادة محاكمة 103 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم لمرافعة النيابة العامة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبانى ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.